Formazioni ufficiali Como Milan: le scelte di Fabregas e Allegri

Formazioni ufficiali Como Milan: le scelte di Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri per il match del recupero del 16° turno di Serie A 2025/26

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A posticipato per l’impegno in Supercoppa. Per i Rossoneri guidati da Massimiliano Allegri è una chance cruciale: una vittoria al “Sinigaglia” permetterebbe di accorciare a -3 dalla capolista Inter e di operare il sorpasso sul Napoli, fermato ieri dal Parma. Il Diavolo cerca il blitz decisivo per riaprire la lotta scudetto contro i Lariani.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolčić, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Duțu, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri.

