Formazioni ufficiali Fiorentina Bologna, le scelte in vista del match - Calcio News 24

 Formazioni ufficiali Fiorentina Bologna, le scelte in vista del match
Formazioni ufficiali Fiorentina Bologna, le scelte in vista del match

29 minuti ago

Italiano

Formazioni ufficiali Fiorentina Bologna, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto

Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Fiorentina Bologna. Ecco gli schieramenti del match.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

