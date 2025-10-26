Formazioni ufficiali Fiorentina Bologna, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Fiorentina Bologna, le scelte in vista del match
Formazioni ufficiali Fiorentina Bologna, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Fiorentina Bologna. Ecco gli schieramenti del match.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A
Torino, Baroni entusiasta: «Abbiamo vinto di carattere. Ora dobbiamo fare questa cosa»
Genoa, rabbia e amarezza per Vieira. Sentite cosa ha detto il mister rossoblu