 Formazioni Fiorentina Juve, ecco le scelte di Vanoli e Spalletti per il match - Calcio News 24
Formazioni Fiorentina Juve, ecco le scelte di Vanoli e Spalletti per il match

34 minuti ago

Spalletti conferenza stampa 02

Formazioni ufficiali Fiorentina Juve, ecco le scelte di Paolo Vanoli e Luciano Spalletti

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match tra Fiorentina e Juve valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte

FORMAZIONI FIORENTINA JUVE

Fiorentina: de Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (C); Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. Allenatore: Vanoli.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Koopmeiners, Kelly; Cambiaso, Locatelli (C), Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

