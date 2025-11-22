Formazioni Fiorentina Juve, ecco le scelte di Vanoli e Spalletti per il match - Calcio News 24

Fiorentina News
Formazioni Fiorentina Juve, ecco le scelte di Vanoli e Spalletti per il match
Formazioni ufficiali Fiorentina Juve, ecco le scelte di Paolo Vanoli e Luciano Spalletti
Sono state diramate le formazioni ufficiali del match tra Fiorentina e Juve valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte
FORMAZIONI FIORENTINA JUVE
Fiorentina: de Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (C); Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. Allenatore: Vanoli.
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Koopmeiners, Kelly; Cambiaso, Locatelli (C), Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
