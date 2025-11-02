Formazioni ufficiali Fiorentina Lecce: Le scelte di Pioli e Di Francesco - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Fiorentina Lecce: Le scelte di Pioli e Di Francesco in vista del match di oggi

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Fiorentina-Lecce, una sfida importante per entrambe le squadre in cerca di punti per consolidare la loro posizione in campionato. Ecco le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi, con i rispettivi allenatori, Pioli per la Fiorentina e Di Francesco per il Lecce, che hanno deciso di puntare su schieramenti molto differenti.

Formazione ufficiale Fiorentina (3-5-2)

Per la Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli schiera la sua squadra con un 3-5-2, un modulo che punta sulla solidità difensiva e sulla capacità di sviluppare il gioco dalle corsie esterne. In porta ci sarà De Gea, portiere esperto che avrà il compito di difendere la porta viola. La difesa a tre sarà composta da Pongracic, Comuzzo e Ranieri, con il compito di fermare le offensive del Lecce e garantire sicurezza in retrovia.

A centrocampo, Pioli ha scelto di schierare una formazione compatta, con Dodo e Fortini sulle fasce, pronti a spingere in attacco, mentre Ndour, Nicolussi e Fagioli agiranno in una zona centrale ricca di qualità e dinamismo, cercando di gestire i ritmi del gioco e supportare la fase offensiva. In attacco, il duo Kean-Dzeko è pronto a fare la differenza: Kean con la sua velocità e Dzeko con la sua esperienza e abilità nel gioco aereo.

Formazione ufficiale Lecce (4-3-3)

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, invece, scende in campo con un 4-3-3. In porta ci sarà Falcone, fondamentale nelle ultime partite per mantenere il Lecce in partita con parate decisive. La difesa a quattro sarà composta da Veiga e Gaspar sulle fasce, con Tiago Gabriel e Gallo nel cuore della retroguardia. Un reparto che dovrà affrontare con attenzione l’attacco della Fiorentina e mantenere la propria organizzazione difensiva.

A centrocampo, Di Francesco ha scelto Coulibaly, Ramadani e Berisha, un trio di giocatori con grande interdizione e capacità di impostare il gioco. Infine, in attacco, il tridente composto da Banda, Stulic e Morente avrà il compito di mettere in difficoltà la difesa della Fiorentina, cercando di sfruttare la velocità e la tecnica per creare occasioni da gol.

Le aspettative per la partita

Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo in questa partita. La Fiorentina vuole proseguire la sua corsa verso i piani alti della classifica, mentre il Lecce cercherà di strappare punti importanti in trasferta per consolidare la sua posizione in Serie A. Con queste formazioni ufficiali, ci si aspetta una sfida equilibrata, ricca di emozioni e strategie tattiche. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo sul campo.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A