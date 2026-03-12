Connect with us
Formazioni ufficiali Fiorentina Rakow, ecco le scelte dei due allenatori per la sfida di Conference League

1 ora ago

Fiorentina

Formazioni ufficiali Fiorentina Rakow: le scelte dei due tecnici per gli ottavi di finale di Conference League 2025/26

Scendono in campo Fiorentina Rakow per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Conference League 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Vanoli e Tomczyk.

Le scelte ufficiali: le formazioni

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour; Parisi, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko; Ivi Lopez, Brunes, Makuch. Allenatore: Tomczyk

