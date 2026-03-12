Fiorentina News
Formazioni ufficiali Fiorentina Rakow, ecco le scelte dei due allenatori per la sfida di Conference League
Formazioni ufficiali Fiorentina Rakow: le scelte dei due tecnici per gli ottavi di finale di Conference League 2025/26
Scendono in campo Fiorentina Rakow per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Conference League 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Vanoli e Tomczyk.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Le scelte ufficiali: le formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour; Parisi, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko; Ivi Lopez, Brunes, Makuch. Allenatore: Tomczyk
Ultimissime
video
Serie A7 ore ago
Atalanta, tifosi da applausi! Il disastro di Tudor con il Tottenham, senza dimenticare l’emozione di Osimhen. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Atalanta, tifosi da applausi! Il crollo di Tudor e l’emozione di Osimhen nelle contro pagelle di Andrea Bargione per Calcionews24...