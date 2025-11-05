Formazioni ufficiali Inter Kairat Almaty, le scelte dei due tecnici - Calcio News 24

Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Inter Kairat Almaty, le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Inter Kairat Almaty, le scelte dei due tecnici per il big match valido per la Champions League
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter Kairat Almaty . Ecco gli schieramenti per la giornata attuale della Champions League 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI INTER KAIRAT ALMATY
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu
KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin
