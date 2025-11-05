 Formazioni ufficiali Inter Kairat Almaty, le scelte dei due tecnici - Calcio News 24
Connect with us

Ultime Notizie

Formazioni ufficiali Inter Kairat Almaty, le scelte dei due tecnici

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 minuti ago

on

By

Chivu Monza Inter 2

Formazioni ufficiali Inter Kairat Almaty, le scelte dei due tecnici per il big match valido per la Champions League

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter Kairat Almaty . Ecco gli schieramenti per la giornata attuale della Champions League 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER KAIRAT ALMATY

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu  

KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin 

LEGGI ANCHE – Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

Related Topics:

Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 ore ago

on

5 Novembre 2025

By

Calendario Serie A 2025/2026
Continue Reading

Ultime Notizie

Infortuni Juventus, Spalletti deve continuare a fare i conti con l’emergenza: i giocatori che salteranno il derby di sabato con il Torino

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

5 Novembre 2025

By

Spalletti
Continue Reading