Formazioni ufficiali Inter Sassuolo: le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Inter Sassuolo: le scelte di Chivu e Grosso in occasione del match valido per la quarta giornata di Serie A

La quarta giornata di Serie A 2025/2026 propone una sfida interessante: alle 20:45 a San Siro si affrontano Inter e Sassuolo. I nerazzurri, cercano continuità dopo un avvio di stagione positivo, mentre i neroverdi puntano a confermare la loro tradizione di squadra capace di sorprendere anche contro avversari di rango superiore.

L’Inter di Inzaghi

La squadra guidata da Chivu, si affida alla solidità difensiva e alla qualità del reparto offensivo. Grande attenzione sarà rivolta a Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano nerazzurro, sempre più leader tecnico ed emotivo della squadra. Accanto a lui, spazio per i nuovi innesti che stanno arricchendo la rosa, con l’obiettivo di mantenere l’Inter competitiva su tutti i fronti.

Il Sassuolo di Grosso

Dall’altra parte il Sassuolo, allenato da Fabio Grosso, ex campione del mondo 2006, punta sulla freschezza dei suoi giovani talenti e sulla capacità di proporre un calcio offensivo. I neroverdi hanno spesso messo in difficoltà l’Inter negli ultimi anni, trasformandosi in una sorta di “bestia nera” per i nerazzurri. Occhi puntati su Domenico Berardi, attaccante e simbolo del club emiliano, ancora una volta chiamato a trascinare i suoi.

Una sfida da non perdere

Il match di San Siro promette spettacolo e intensità. L’Inter vuole consolidare la propria leadership in classifica, mentre il Sassuolo cerca punti preziosi per alimentare le proprie ambizioni europee. Una partita che, come spesso accade tra queste due squadre, potrebbe regalare gol e colpi di scena.

Inter Sassuolo, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): 49 Muric; 25 Coulibaly, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 40 Vranckx, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté.

A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Cande, 7 Volpato, 9 Cheddira, 11 Boloca, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 20 Fadera, 24 Moro, 26 Odenthal, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini.

Allenatore: Fabio Grosso.