 Formazioni ufficiali Lazio Lecce, le scelte dei due allenatori per il match di Serie A
Connect with us

Lazio News

Formazioni ufficiali Lazio Lecce, le scelte dei due allenatori per il match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

53 secondi ago

on

By

Zaccagni

Formazioni ufficiali Lazio Lecce, le scelte dei due allenatori per il match dello stadio Olimpico delle 18:00: i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio Lecce. Il match dell’Olimpico in campo alle 18:00 è valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO LECCE

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Berisha, Sottil; Camarda. Allenatore: Eusebio Di Francesco

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Lazio News

Convocati Lazio Lecce, le scelte di Maurizio Sarri per la sfida della dodicesima giornata! Tra conferme e ritorni importanti ecco la decisione su Castellanos e Dele-Bashiru

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

20 ore ago

on

22 Novembre 2025

By

Castellanos
Continue Reading

Calciomercato

Mercato Lazio, Guendouzi vicino all’addio? Individuato il possibile sostituto per il centrocampo, tutti gli aggiornamenti

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

22 Novembre 2025

By

guendouzi
Continue Reading