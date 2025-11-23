Formazioni ufficiali Lazio Lecce, le scelte dei due allenatori per il match di Serie A

Lazio News
Formazioni ufficiali Lazio Lecce, le scelte dei due allenatori per il match dello stadio Olimpico delle 18:00: i dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio Lecce. Il match dell’Olimpico in campo alle 18:00 è valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO LECCE
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Berisha, Sottil; Camarda. Allenatore: Eusebio Di Francesco
