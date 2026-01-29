Formazioni ufficiali Maccabi Tel Aviv Bologna, le scelte per la sfida di Europa League

Formazioni ufficiali Maccabi Tel Aviv Bologna: le scelte di Rodman e Italiano per la sfida del 8° turno di Europa League 2025/26

Le formazioni ufficiali Maccabi Tel Aviv Bologna, match delle 21:00 e valido per l‘ottava e ultima giornata di Europa League 2025/2026. Ecco le scelte di Rodman e Italiano.

FORMAZIONI UFFICIALI MACCABI TEL AVIV BOLOGNA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Bernardeschi, Heggem, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi.

MACCABI TEL AVIV (3-5-2): Melika; Ben Hamo, Heitor, Shlomo; Ben Harosh, Andrade, Lederman, Sissokho, Revivo; Do. Peretz, Madmon. Allenatore: Dan Romann.

A disposizione: Saadya, Mishpati, Asante, Malede, Hélio Varela, Noy, Abu Farchi, Shahar, Weinberg, Asres, Ben Simon, Davida.

