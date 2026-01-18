Milan News
Formazioni ufficiali Milan Lecce, le scelte di Allegri e Di Francesco: per la partita di Serie A
Formazioni ufficiali Milan Lecce, gli schieramenti scelti da Allegri e Di Francesco per la partita valida per la 21esima giornata
Le formazioni ufficiali Milan Lecce, match delle 20:45 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Allegri e Di Francesco:
FORMAZIONI UFFICIALI MILAN LECCE
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri
LECCE (4‑2‑3-1): Falcone; Ndada, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco
