Formazioni ufficiali Milan Lecce, le scelte di Allegri e Di Francesco: per la partita di Serie A

Formazioni ufficiali Milan Lecce, gli schieramenti scelti da Allegri e Di Francesco per la partita valida per la 21esima giornata

Le formazioni ufficiali Milan Lecce, match delle 20:45 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Allegri e Di Francesco:

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN LECCE

MILAN (3‑5‑2):  Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri 

LECCE (4‑2‑3-1): Falcone; Ndada, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Allenatore: Di Francesco

