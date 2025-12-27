Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Pisa Juventus, le scelte dei due tecnici per il match della 17a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Pisa Juventus, le scelte dei due tecnici per il match della 17a giornata di Serie A in campo alle 20.45 all’Arena Garibaldi
All’Arena Garibaldi in campo Pisa Juventus per la 17a giornata di Serie A alle 20.45. Queste le scelte di Gilardino e Spalletti per il match di questa sera.
FORMAZIONI UFFICIALI PISA JUVENTUS
Pisa: Semper, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Tramoni, Touré, Aebischer, Vural, Moreo, Calabresi. All. Gilardino. A disp. Andrade, Scuffet, Marin, Hojholt, Buffon, Esteves, Coppola, Piccinini, Albiol, Denoon, Maucci, Kandje, Bonfanti, Pereira
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Openda. All. Spalletti. A disp. Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Miretti, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe