 Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Gilardino e Sarri
1 minuto ago

Provedel

Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026

Ecco le formazioni ufficiali di Pisa Lazio, sfida valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Gilardino e Sarri per la sfida di campionato delle 20:45

FORMAZIONI UFFICIALI PISA LAZIO

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino

A disposizione:Nicolas, Scuffet, Leris, Jojholt, Meister, Akinsanmiro, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri

3 ore ago

30 Ottobre 2025

Isaksen
4 ore ago

30 Ottobre 2025

Zaccagni
