Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Gilardino e Sarri
Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026
Ecco le formazioni ufficiali di Pisa Lazio, sfida valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Gilardino e Sarri per la sfida di campionato delle 20:45
FORMAZIONI UFFICIALI PISA LAZIO
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino
A disposizione:Nicolas, Scuffet, Leris, Jojholt, Meister, Akinsanmiro, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri
Pisa Lazio a rischio rinvio? Temporali e allagamenti in città mettono in allerta la sfida! Le ultime notizie in vista della partita di Serie A
Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Arena Garibaldi! Tutti le informazioni
