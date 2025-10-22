 Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte per il match di Champions - Calcio News 24
Connect with us

Juventus News

Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte per il match di Champions

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

8 minuti ago

on

By

Tudor

Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte in vista del match di Champions League. Il punto

Oggi la sfida valida per la terza giornata di Champions League: si gioca Real Madrid Juve.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Raul Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A

Related Topics:

Hanno Detto

Tudor Juve, Paolo Rossi: «Io se fossi la proprietà andrei dai nostri dirigenti e direi questo». Le sue dichiarazioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

53 minuti ago

on

22 Ottobre 2025

By

Paolo Rossi 01
Continue Reading

Real Madrid

Real Madrid Juve LIVE: manca sempre meno alla super sfida di Champions League

Avatar di Andrea Bargione

Published

1 ora ago

on

22 Ottobre 2025

By

real madrid
Continue Reading