Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte per il match di Champions - Calcio News 24

Juventus News
Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte per il match di Champions
Formazioni ufficiali Real Madrid Juve, le scelte in vista del match di Champions League. Il punto
Oggi la sfida valida per la terza giornata di Champions League: si gioca Real Madrid Juve.
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Raul Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso
Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor
Real Madrid Juve LIVE: manca sempre meno alla super sfida di Champions League