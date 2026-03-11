Real Madrid
Formazioni ufficiali Real Madrid Manchester City, le scelte in vista della sfida di Champions League
Formazioni ufficiali Real Madrid Manchester City gli schieramenti scelti per l’andata degli ottavi di finale di Champions League
Le formazioni ufficiali Real Madrid Manchester City, match delle 21:00 e valido per l’andata degli ottavi di finale Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Arbeloa e Guardiola:
FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID MANCHESTER CITY
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Hujsen, Mendy; Valverde, Tchouameni; Brahim, Thiago, Arda Güler; Vinicius Jr.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly: Bernardo Silva, Rodri, Savinho; Doku; Haaland, Semenyo.
