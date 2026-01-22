Connect with us

Formazioni ufficiali Roma Stoccarda, le scelte di Gasperini e Hoeness per il match di Europa League

Formazioni ufficiali Roma Stoccarda: le scelte di Gasperini e Hoeness per la sfida del 7° turno di Europa League 2025/26

Le formazioni ufficiali Roma Stoccarda, match delle 21:00 e valido per la settima giornata di Europa League 2025/2026. Ecco le scelte di Gasperini e Hoeness.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA STOCCARDA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Cristante, Ndicka, Dybala, Mancini, Wesley, Lulli, Morucci.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Andrés; Leweling, Führich, Mittelstädt; Undav. Allenatore: Sebastian Hoeneß.

A disposizione: Bredlow, Hellstern, Vagnoman, Demirović, Bouanani, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna, Spalt.

