Formazioni ufficiali Roma Stoccarda, le scelte di Gasperini e Hoeness per il match di Europa League
Le formazioni ufficiali Roma Stoccarda, match delle 21:00 e valido per la settima giornata di Europa League 2025/2026. Ecco le scelte di Gasperini e Hoeness.
FORMAZIONI UFFICIALI ROMA STOCCARDA
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Cristante, Ndicka, Dybala, Mancini, Wesley, Lulli, Morucci.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Andrés; Leweling, Führich, Mittelstädt; Undav. Allenatore: Sebastian Hoeneß.
A disposizione: Bredlow, Hellstern, Vagnoman, Demirović, Bouanani, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna, Spalt.
