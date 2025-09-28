Formazioni ufficiali Sassuolo Udinese, le scelte di Grosso e Runjaić per la sfida

Formazioni ufficiali Sassuolo Udinese, ecco di seguito le scelte dei due tecnici Grosso e Runjaić per la sfida di Serie A

Domenica 28 settembre alle ore 12:30 il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà Sassuolo–Udinese, sfida valida per la 5ª giornata di Serie A 2025/26. Una partita che mette di fronte due squadre reduci da percorsi differenti ma accomunate dalla necessità di dare continuità ai propri risultati.

Sassuolo: serve una svolta dopo un avvio difficile

Il Sassuolo, attualmente 14° in classifica, arriva al match con un bilancio poco incoraggiante: tre sconfitte e una sola vittoria nelle prime quattro giornate. La squadra allenata da Fabio Grosso, ex difensore campione del mondo con l’Italia nel 2006, deve reagire dopo una settimana complicata. I neroverdi sono infatti reduci dall’eliminazione in Coppa Italia, maturata con un pesante 3-0 sul campo del Como, e dalla sconfitta in campionato contro l’Inter (2-1 a San Siro).

Il tecnico romano punta a ritrovare solidità difensiva e maggiore incisività in attacco, affidandosi ai suoi uomini chiave come Domenico Berardi, capitano e simbolo del club, e al giovane centravanti Andrea Pinamonti, chiamato a sbloccarsi dopo un avvio sottotono.

Udinese: buon inizio, ma stop con il Milan

Diverso il cammino dell’Udinese, guidata dal tecnico croato Kosta Runjaić, allenatore noto per la sua organizzazione tattica e la valorizzazione dei giovani. I friulani hanno raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate, mostrando solidità e buone trame offensive.

In Coppa Italia i bianconeri hanno superato il Palermo per 2-1, ma in campionato sono reduci da un pesante ko interno contro il Milan (0-3), che ha interrotto la striscia positiva iniziata con il pareggio contro il Verona e proseguita con i successi contro Inter e Pisa.

Runjaić punterà sulla qualità dei centrocampisti e sull’esperienza degli attaccanti, per cercare di espugnare il Mapei Stadium.

Un match dal peso specifico importante

Sassuolo-Udinese non è solo una sfida di metà classifica: i tre punti in palio possono cambiare il volto della stagione di entrambe le squadre. I neroverdi cercano riscatto davanti al proprio pubblico, mentre i friulani vogliono confermare la crescita sotto la guida di Runjaić.

Con due allenatori ambiziosi e giocatori di qualità in campo, la partita promette intensità e spettacolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo; Davis. Allenatore: Kosta Runjaić.