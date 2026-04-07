Formazioni ufficiali Sporting Arsenal: le scelte di Borges e Arteta per il match di Champions League

Formazioni ufficiali Sporting Arsenal: le scelte di Borges e Arteta per il match, valido per l’andata dei quarti di Champions League

Allo Stadio José Alvalade di Lisbona è tutto pronto per il primo attesissimo round dei quarti di finale di Champions League. Il prestigioso palcoscenico europeo si accende per ospitare la vibrante sfida tra lo Sporting e l’Arsenal, un match di altissimo livello che promette grande spettacolo e una notevole intensità agonistica fin dalle primissime battute. La direzione tecnica di questa delicata gara internazionale è stata ufficialmente affidata all’esperto arbitro tedesco Daniel Siebert.

Il percorso in Europa: le vittorie contro Leverkusen e Bodø/Glimt

Le due formazioni arrivano a questo snodo cruciale della stagione con percorsi continentali decisamente esaltanti. I “Gunners” si presentano in terra lusitana carichi di estrema fiducia, pronti all’appuntamento dopo aver superato con enorme maturità tattica l’ostico ostacolo rappresentato dal Bayer Leverkusen nel turno degli ottavi.

Sull’altro versante del campo, i padroni di casa portoghesi hanno staccato il prezioso e ambito pass per l’élite del calcio europeo grazie a una vera e propria impresa. Lo Sporting è stato infatti protagonista di una rimonta spettacolare contro il Bodø/Glimt, riuscendo a ribaltare con immenso orgoglio, davanti al proprio caloroso pubblico, il pesante ko dell’andata in Norvegia.

Il duello dei bomber: l’ex Gyokeres contro Suarez, titolare Calafiori

Questa sera i riflettori dello stadio e delle telecamere saranno puntati in maniera particolare su Viktor Gyokeres, ex della partita. L’attaccante torna a calcare il prato lusitano da avversario, dopo aver collezionato record e due stagioni da urlo in Portogallo.

Dall’altra parte della barricata, spetterà a Luis Suarez guidare l’attacco dello Sporting. Nel big match ci sarà spazio anche per la nostra Nazionale, vista la conferma di Riccardo Calafiori in campo dal primo minuto nello scacchiere difensivo londinese.

Le formazioni ufficiali di Sporting-Arsenal

A ridosso del fischio d’inizio, ecco le decisioni definitive prese da Rui Borges e Mikel Arteta:

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, P.Goncalves; Suarez. Allenatore: Borges.

Rui Silva; Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, P.Goncalves; Suarez. Borges. ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Arteta.

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