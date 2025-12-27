Udinese News
Formazioni ufficiali Udinese Lazio, le scelte dei due allenatori per la 17a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Udinese Lazio, le scelte dei due tecnici per la 17a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18:00 alla Dacia Arena
Le formazioni ufficiali di Udinese Lazio, match delle 18:00 e valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Runjaic e Sarri:
FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE LAZIO
UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV