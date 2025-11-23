Hellas Verona News
Formazioni ufficiali Hellas Verona Parma: le scelte dei due allenatori per l’anticipo di Serie A
Formazioni ufficiali Hellas Verona Parma, le scelte dei due allenatori per il match del Bentegodi delle 12:30: i dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Hellas Verona Parma. Il match del Bentegodi in campo alle 12:30 è valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Verona, i convocati per la sfida contro il Parma: Zanetti deve rinunciare ancora ad una pedina fondamentale. Le ultime
Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di una grande squadra in vista di gennaio. Ecco la situazione attuale
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...