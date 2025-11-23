 Formazioni ufficiali Hellas Verona Parma: le scelte dei due allenatori per l'anticipo di Serie A
Connect with us

Hellas Verona News

Formazioni ufficiali Hellas Verona Parma: le scelte dei due allenatori per l’anticipo di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Pellegrino

Formazioni ufficiali Hellas Verona Parma, le scelte dei due allenatori per il match del Bentegodi delle 12:30: i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Hellas Verona Parma. Il match del Bentegodi in campo alle 12:30 è valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Hellas Verona News

Verona, i convocati per la sfida contro il Parma: Zanetti deve rinunciare ancora ad una pedina fondamentale. Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 ore ago

on

22 Novembre 2025

By

zanetti
Continue Reading

Hellas Verona News

Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di una grande squadra in vista di gennaio. Ecco la situazione attuale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 giorni ago

on

18 Novembre 2025

By

Giovane-Verona
Continue Reading