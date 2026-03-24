Morto Gino Paoli, ci lascia uno dei pilastri assoluti della musica leggera italiana. Il ricordo del Genoa

È morto Gino Paoli, si spegne uno dei pilastri assoluti della musica leggera italiana. Il Genoa lo ricorda con affetto e gratitudine

Gino Paoli è scomparso oggi, martedì 24 marzo, all’età di 91 anni. A comunicarlo è stata la famiglia, che in una nota ha spiegato come l’artista si sia spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari, chiedendo al tempo stesso la massima riservatezza in questo momento di dolore.

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Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Paoli è stato uno dei pilastri assoluti della musica leggera italiana. In oltre sessant’anni di carriera ha firmato e interpretato brani entrati stabilmente nel patrimonio culturale del Paese: da Il cielo in una stanza a La gatta, da Che cosa c’è a Senza fine, da Sapore di sale a Una lunga storia d’amore, fino a Quattro amici, con cui vinse il Festivalbar nel 1991.

La sua presenza ha segnato anche il Festival di Sanremo, al quale ha partecipato in cinque edizioni, contribuendo a definire un’epoca e lasciando un’eredità artistica che continua a influenzare generazioni di cantautori. Paoli se ne va come una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana, un autore capace di trasformare emozioni intime in canzoni senza tempo.

MESSAGGIO SOCIAL – “𝑭𝒊𝒏𝒊𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆. Ciao Gino!”