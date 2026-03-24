Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto!

Pulisic lascia il Milan a fine stagione? L’attaccante americano ha svelato tutta la verità su quanto potrebbe succedere

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista esclusiva rilasciata a Men’s Journal. Queste le dichiarazioni dell’attaccante del Milan.

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ELOGIO DEL CT POCHETTINO – «Apprezzo sempre il sostegno. Mancanza di gol? Non mi preoccupo troppo di queste cose. Sento davvero di essere in un buon momento e di giocare bene. Quindi è stato un periodo piuttosto interessante. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male, ma se si segnano un paio di gol, la gente ti osanna. E può valere anche il contrario. E bisogna semplicemente andare avanti. È così che va la carriera, con alti e bassi. Sto solo cercando di continuare a giocare bene, di mantenermi in forma fisicamente e di sentirmi bene. E questa è la cosa più importante».

VOCI DI MERCATO – «A dire il vero, molte persone me ne parlano e mi chiedono di cosa si tratta, e io rispondo che non ne ho nemmeno sentito parlare. Non ne so davvero nulla. Penso che ci sia sempre un momento e un luogo adatto. Di solito non è quando sono nel bel mezzo della stagione e sto giocando le partite. Non parlo con il mio agente di club e di trasferimenti».