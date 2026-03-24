Calciomercato Milan, sprint per Goretzka: Tare intensifica i contatti mentre Allegri attende il colpo

Calciomercato Milan, operazione Goretzka in fase calda: Tare spinge, Allegri vuole il suo nuovo leader a centrocampo

Il Milan sfrutta la sosta per le Nazionali non solo per recuperare energie, ma anche per definire le strategie in vista del mercato 2026. Il pareggio dell’Inter a Firenze ha riacceso le ambizioni rossonere, riducendo il distacco dalla vetta a sei punti e restituendo entusiasmo a un ambiente che torna a credere concretamente nella corsa scudetto. In questo contesto, la dirigenza ha intensificato il lavoro dietro le quinte per preparare un’estate di manovre decisive.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club di via Aldo Rossi avrebbe ormai scelto il suo obiettivo principale: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, destinato a lasciare il Bayern Monaco a giugno, è considerato il profilo ideale per completare il reparto mediano. Il Milan, consapevole della forte concorrenza internazionale, sta accelerando i contatti per assicurarsi un parametro zero di livello assoluto e anticipare le mosse degli altri top club europei.

La volontà della società è chiara: consegnare a Massimiliano Allegri un giocatore di grande fisicità, esperienza e leadership, capace di elevare la qualità complessiva della squadra. L’arrivo di Goretzka rappresenterebbe un tassello fondamentale per costruire un Milan più competitivo, pronto non solo a lottare per il titolo in Italia, ma anche a tornare protagonista in Europa nella prossima stagione.