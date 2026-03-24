Lazio, la rinascita passa dai guanti di Motta: Sarri vede nel giovane portiere il possibile elemento di svolta

Lazio, Motta diventa il talismano di Sarri: il giovane portiere si sta imponendo come la sorpresa che può segnare la svolta

La Lazio ha trovato un protagonista inatteso nel momento più delicato della stagione: Edoardo Motta, classe 2005, diventato in poche settimane il nuovo punto fermo tra i pali della squadra di Maurizio Sarri. Come riportato da Tuttosport, con lui titolare sono arrivate tre vittorie consecutive contro Sassuolo, Milan e Bologna. Arrivato a gennaio come vice per sostituire Mandas, il giovane portiere ha conquistato la scena con prestazioni di alto livello, a fronte di un investimento minimo: un milione di euro più una percentuale sulla futura rivendita alla Reggiana.

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La gara contro il Bologna ha rappresentato la sua definitiva consacrazione. Motta ha firmato una serie di interventi decisivi, coronati dal rigore parato a un rigorista esperto come Riccardo Orsolini, risultando determinante nel successo del Dall’Ara. Le sue prestazioni hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi e rafforzato la fiducia dello staff tecnico, che ora lo considera una risorsa concreta anche in prospettiva.

L’intuizione del ds Angelo Fabiani si sta rivelando un colpo vincente: un portiere giovane, a basso costo, che si sta imponendo come titolare affidabile. Con Provedel fuori fino a maggio per l’infortunio alla spalla, Motta avrà spazio per consolidarsi, ma la sensazione è che il suo ruolo possa andare oltre l’emergenza. Cresciuto nel vivaio della Juventus e ceduto alla Reggiana per circa 500 mila euro, oggi appare come un talento che i bianconeri potrebbero rimpiangere. La Lazio, invece, si gode il suo nuovo numero uno, un ragazzo che si ispira a Petr Čech e che, a suon di parate, sta costruendo una vera e propria favola biancoceleste nel momento più caldo della stagione.