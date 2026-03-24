Nuovo stadio Cagliari, giornata chiave in Consiglio comunale: attese decisioni importanti. Ultime

Nuovo stadio Cagliari, il Consiglio comunale affronta un passaggio decisivo: ecco cosa cambia, le ultimissime

Il tema del nuovo stadio del Cagliari torna con forza al centro del dibattito cittadino, sia sul piano politico sia su quello sportivo. Il Consiglio comunale è chiamato oggi a esaminare con urgenza il Piano economico-finanziario, un passaggio considerato decisivo per avvicinare la pubblicazione del bando internazionale che darà il via al progetto destinato a raccogliere l’eredità del Sant’Elia. Un momento chiave per il club e per l’intera città, chiamata a confrontarsi con un’opera di grande impatto.

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L’amministrazione comunale e la società rossoblù stanno procedendo in parallelo per definire l’iter finale e mettere in sicurezza tutti gli aspetti necessari alla realizzazione del nuovo impianto. L’obiettivo è chiaro: superare gli ultimi passaggi formali e sciogliere i nodi amministrativi e normativi ancora sul tavolo, inevitabili in un progetto che coinvolge risorse pubbliche e investimenti privati.

Il dossier resta dunque apertissimo, ma il Cagliari spinge per accelerare e attende il via libera definitivo del Comune per avvicinare l’inizio dei lavori. La sensazione è che il prossimo passaggio istituzionale possa rappresentare la vera svolta, quella che finalmente aprirà la strada al nuovo stadio e al futuro dell’impianto rossoblù.