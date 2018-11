Derby Milinkovic-Savic, Sergej sfida Vanja: per entrambi un posto nella storia

Lazio-Spal: Sergej Milinkovic-Savic sfida il fratello Vanja, portiere della formazione ferrarese. In caso di gol il centrocampista biancoceleste può scrivere un pezzo di storia

La storia si ripete e, tra qualche minuto, scriverà una nuova pagina: fratelli contro in Serie A. In campo oggi ci sono Lazio e Spal: da una parte Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista biancoceleste corteggiato in estate da mezza, dall’altra invece, in porta, suo fratello Vanja, estremo difensore arrivato quest’anno a Ferrara dopo l’esperienza al Torino dello scorso anno. Non è la prima volta che due fratelli giocano contro ovviamente: in passato tantissime le battaglie fratricide in campo, come quella tra i Franco e Beppe Baresi nei derby tra Milan e Inter, o quella tra Filippo e Simone Inzaghi (che oggi si sfidano anche in panchina, uno su quella del Bologna, l’altro su quella della Lazio) a distanza con le maglie di Juventus, Milan e Lazio appunto.

Oggi però la storia potrebbe riproporsi anche in una nuova declinazione: non è mai successo infatti nel nostro campionato, almeno non di sicuro in tempi recenti, che un giocatore facesse gol al fratello portiere. Tra gli estremi difensori che hanno avuto l’occasione di giocare ad alto livello infatti, non sono molti quelli ad aver sfidato il fratello, sangue del proprio sangue, in una partita ufficiale. Per questo Lazio-Spal di oggi potrebbe scrivere davvero un pezzo di storia curiosa ed indimenticabile dai tempi di Caino e Abele.