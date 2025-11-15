Frattesi Napoli, Manna fa sul serio: presentata la prima offerta all’Inter per il centrocampista. Tutti i dettagli

Frattesi Napoli: il club azzurro accelera per gennaio. Manna si è mosso concretamente per il centrocampista con una offerta importante

Il tema Frattesi Napoli è diventato uno dei più discussi in vista della sessione di mercato invernale. Il club partenopeo è alla ricerca di un centrocampista di livello per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, alle prese con due assenze pesanti come quelle di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, sta lavorando intensamente per individuare il profilo ideale, e tra i nomi in cima alla lista compare proprio quello di Davide Frattesi.

Napoli su Frattesi: interesse concreto

Il rapporto tra Frattesi e il Napoli potrebbe davvero decollare nelle prossime settimane. Il centrocampista dell’Inter sta vivendo una stagione complicata, con meno spazio del previsto e la volontà di giocare con maggiore continuità in vista della seconda parte dell’annata e dell’eventuale partecipazione ai prossimi Mondiali con la Nazionale italiana.

Il suo agente è già al lavoro per individuare una soluzione che possa garantire al giocatore più minuti e maggior centralità nel progetto tecnico. In quest’ottica, il Napoli si è inserito con decisione, avviando i primi contatti con l’entourage del centrocampista. Da quanto trapela, Frattesi avrebbe accolto positivamente l’idea di un trasferimento all’ombra del Vesuvio, spinto anche dalla possibilità di essere allenato da Antonio Conte, tecnico che da sempre apprezza le sue doti atletiche e gli inserimenti in area avversaria.

La possibile offerta del Napoli

La strategia del club partenopeo per arrivare a Frattesi è già delineata. L’idea del Napoli sarebbe quella di proporre all’Inter un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, per una cifra complessiva tra i 26 e i 27 milioni di euro. Una proposta inferiore ai circa 35 milioni richiesti inizialmente dai nerazzurri, ma che potrebbe comunque aprire spiragli di trattativa, soprattutto qualora l’Inter decidesse di non opporsi alla partenza del giocatore.

Il dossier Frattesi Napoli è quindi tutt’altro che chiuso, anzi: nelle prossime settimane potrebbe entrare nel vivo, anche perché la Roma, altro club interessato, osserva la situazione con grande attenzione.

Sarà dunque gennaio a decidere il futuro del centrocampista azzurro, con il Napoli pronto a insistere per regalare a Conte un rinforzo dinamico e già pronto per il suo sistema di gioco.