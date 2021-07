Freuler: «Sarà una stagione difficile su tre fronti, le altre sono migliorate»

Remo Freuler ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta in vista dell’inizio della stagione: le sue dichiarazioni

Remo Freuler ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta in vista dell’inizio della stagione. Le sue parole.

IMPRESSIONI – «Le impressioni sono forti, sono arrivato qui sei anni e mezzo fa e sono cresciuto tanto come l’Atalanta. Sono emozionato di sapere che ho fatto quasi sette anni qui. Ci sono tanti momenti belli. All’inizio quando ci siamo qualificati in EL era straordinario, poi un gol alla Juve al 94esimo. Poi siamo arrivati in Champions, abbiamo vinto con il Valencia a Milano, posso dire tantissimi momenti».

STAGIONE – «Come ogni anno iniziamo da zero, le altre si stanno migliorando quindi diventa una stagione molto difficile. Molti hanno cambiato gli allenatori, anche tra le squadre che hanno fatto meglio negli ultimi anni, mi aspetto un anno molto difficile perché tutti si sono migliorati. Come negli anni precedenti abbiamo tre competizioni, la preparazione è molto dura ma dobbiamo farlo per tre competizioni. Lavoriamo per essere pronti sin da agosto».