Il gruppo Friedkin accusato di evasione fiscale per circa 70 milioni di euro in Tanzania. Il gruppo smentisce con un comunicato

Dan Friedkin vorrebbe acquisire le quote di maggioranza della Roma ma la trattativa è in stand-by a causa dell’emergenza Covid-19. Il Guardian però riporta anche delle indiscrezioni preoccupanti e che parlano di evasione fiscale per 70 milioni di euro in Tanzania per il gruppo Friedkin, che è proprietario in Tanzania di otto società che si occupano principalmente di turismo e sviluppo della comunità.

Dal Texas è arrivato poi anche un comunicato che smentisce queste notizie: «Abbiamo pagato milioni di dollari in tasse e investito nelle comunità locali per aiutare lo sviluppo economico di questo paese straordinario che amiamo. Abbiamo assunto più di 500 tanzaniani, contrastiamo le recenti, false e ingannevoli notizie che hanno lo scopo di fare disinformazione riguardo le operazioni delle nostre compagnie in Tanzania. Il gruppo si impegnerà con la massima diligenza e continuerà a cooperare e aiutare il Governo».