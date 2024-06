Calciomercato Roma, DUELLO per Alvaro Morata con una RIVALE. Le ultime sulla trattativa

Calciomercato Roma, per Morata spunta nuovamente la Juve che vorrebbe far suo il centravanti spagnolo. Ecco le ultime

Morata sarebbe pronto anche a ridursi lo stipendio pur di vestire a maglia della Juve per la terza volta in carriera. A riferirlo è Tuttosport.

Lo spagnolo è considerato come la grande occasione di calciomercato per l’attacco, visto il rapporto speciale che ha con il club bianconero, ma dall’altra c’è la Roma con De Rossi che avrebbe già parlato con Alvaro per spiegargli il progetto che ha in mente per lui.