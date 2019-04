Il Frosinone ci crede ancora! Parma ko e prima vittoria in casa al 103’ 

Dopo 103’, il Frosinone batte il Parma e trova la prima vittoria in casa della stagione: i ciociari ritornano in corsa per la salvezza

Dopo 9 sconfitte e 5 pareggi in casa da agosto, il Frosinone trova incredibilmente la prima vittoria tra le mura di casa. I ciociari erano l’unica squadra di Serie A ad esser ancora a secco di vittorie in casa. Grazie al gol di Ciofani su calcio di rigore, il Frosinone ottiene 3 punti fondamentali che rilanciano la squadra in corsa salvezza. Una vittoria che è arrivata all’ultimo, dopo 103’ di una partita interminabile caratterizzata da reti da entrambe le parti.

Dapprima il vantaggio di Pinamonti, poi il pareggio di Barillà e il conseguente ri-vantaggio del Frosinone con Valzania. Il pareggio di Ceravolo su rigore pareva esser una sentenza. Ma invece, all’ultimo respiro, i ciociari sono riusciti nell’impresa. Con questa vittoria, il Frosinone va a quota 20 punti, ma resta ugualmente lontano dall’Empoli, quartultimo. attualmente sono 8 i punti di distacco. Troppi forse da qui alla fine de campionato.