Un punto nelle prime sette partite per il Frosinone, Stirpe pensa a Giampiero Ventura: nome nuovo in caso di esonero di Moreno Longo

Quella patita ieri in casa contro il Genoa è stata la sesta sconfitta nelle prime sette giornate di Serie A per il neopromosso Frosinone, con il tecnico Moreno Longo sulla graticola. La squadra è stata mandata in ritiro a tempo indeterminato e il presidente Stirpe sta pensando all’esonero: spunta l’ipotesi Giampiero Ventura.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana è pronto a tornare protagonista nel nostro calcio e i ciociari ci pensano: quello dell’ex Torino è il primo nome sul taccuino dei gialloblu, nonostante la trattativa economica non sarà delle più semplici…