Frosinone-Genoa gol e highlights: la sintesi del match del Benito Stirpe. Le azioni salienti della partita della 7ª giornata di Serie A – VIDEO

Non si può più scherzare. Le dirette avversarie si stanno mettendo in marcia e il Frosinone non può permettersi di rimanere indietro. I ciociari affrontano il Genoa per provare a conquistare i primi punti in Serie A e i primi gol visto che l’attacco gialloblù non ha ancora segnato una rete. Contro troveranno i rossoblù guidati dallo spietato Piatek, capocannoniere del torneo.

FROSINONE-GENOA 0-1 – Incredibile Piatek! Sponda di Kouamè di testa e destro all’angolino basso del polacco dal limite dell’area che sblocca il risultato

FROSINONE-GENOA 0-2 – Ancora Piatek! Grave errore difensivo del Frosinone e copione che si ripete: assist di Kouamé e semplice tap-in di Piatek per il raddoppio del Grifone!

FROSINONE-GENOA 1-2 – Prima rete in Serie A per il Frosinone! La firma è quella di Ciano, che dal dischetto supera Radu e trasforma un calcio di rigore!