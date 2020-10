La panchina di Alessandro Nesta col Frosinone sarebbe già a rischio

Dopo una sola giornata di Serie B, già traballa la panchina di Alessandro Nesta. Il Frosinone è stato sconfitto alla prima giornata in casa contro l’Empoli e la dirigenza starebbe già pensando di sostituire l’allenatore.

Come riportato da Tuttosport, il club ciociaro avrebbe anche in mente il sostituto di Nesta: ovvero Vincenzo Vivarini. La sfida contro il Venezia sarà decisiva per il futuro dell’allenatore.