Frosinone, tre squilli per la A e più 15 dalla terza

Il Frosinone viaggia a vele spiegate verso la Serie A, la vittoria schiacciante contro il Cittadella ha portato il vantaggio a +15.

Fabio Grosso ha trovato la quadratura e da un certo punto in avanti non ha smesso di vincere. I ciociari riescono a superare ogni ostacolo e viaggiano a un ritmo davvero impressionante. La promozione è ormai quasi scontata visto che dietro le inseguitrici rallentano e il Frosinone non ha voglia di girarsi e aspettare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.