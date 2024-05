Il Governo mette sotto vigilanza il calcio italiano: le ipotesi sul tavolo, allarme in FIGC

Il Governo, guidato dal Ministro dello Sport Abodi, ha intenzione di mettere un’Agenzia di vigilanza esterna per il calcio

Il Governo, guidato dal Ministro dello Sport Abodi, ha intenzione di mettere un’Agenzia di vigilanza esterna per il calcio. Questo è quanto ha scritto Tuttosport:

RIFORMA – «Un attacco all’autonomia dello sport professionistico italiano. Una riforma in linea con quello che avviene da un decennio in Spagna e che sta per ripetersi in Gran Bretagna. Sono le due opposte visioni della bozza di testo legislativo, elaborata dal ministero dello Sport, che prevede l’istituzione di una nuova ‘Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche’. Sarà incardinata presso il dicastero guidato da Andrea Abodi, ex presidente della Lega B e del Credito Sportivo, anche se avrà potestà regolamentare autonoma, come accade per le altre authority indipendenti pubbliche. La bozza sarà esaminata nel prossimo Consiglio dei ministri insieme ad altre misure di un decreto interamente dedicato allo sport. Verrebbe così abolita la Covisoc, la Commissione di vigilanza della Figc. I costi di funzionamento saranno di 2,5 milioni all’anno, pagati dai club professionistici. Ora potrebbero farsi sentire Cio, Fifa e Uefa, che tutelano i principi di autonomia dello sport dalla politica. E c’è perplessità sull’armonizzazione di questa agenzia con l’ordinamento complessivo delle Federazioni».