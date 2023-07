Tutte le informazioni sul torneo cadetto, da quando inizia e quando finisce al programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2023/2024

La Serie B 2023/2024 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato martedì 11 luglio nella suggestiva cornice di Villa Olmo, a Como a partire dalle 20.30. Calendario Serie B 2023/2024: per la prima volta anche “il campionato degli italiani” seguirà la modalità asimmetrica, con una sequenza di partire diversa fra girone di andata e girone di ritorno.

LE SQUADRE

Al momento si conoscono 19 delle 20 squadre che prenderanno parte al Campionato di Serie B 2023/2024. Questo perché non è ancora stata decisa la ventesima squadra: la Reggina è stata esclusa per i debiti nei confronti dello Stato ma i calabresi hanno fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Ad Ascoli, Bari, Cittadella, Como, Cosenza, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Südtirol, Ternana, Venezia si aggiungono le 3 retrocesse dalla Serie A, Sampdoria, Cremonese e Spezia e le quattro neopromosse dalla Serie C, Catanzaro, Feralpisalò, Lecco e Reggiana. La ventesima squadra, ancora da definire, è indicata anche nel calendario Serie B 2023/2024 con una x.

LE DATE

Il Calendario Serie B 2023/2024 è stato sorteggio martedì 11 luglio 2023 a partire dalle 20.30. Queste le date della 92ª edizione del “Campionato degli italiani”.

Quando inizia la Serie B 2023/2024?

Ancora prima della formulazione del calendario, la Lega Serie B ha annunciato che il nuovo campionato parte venerdì 18 agosto 2023 con l’anticipo. La prima giornata si completerà con le partite che si disputeranno sabato 19 e domenica 20.

Turni infrasettimanali Serie B 2023/2024

Saranno 5 i turni infrasettimanali del campionato di Serie B 2023/2024:

Martedì 29 agosto 2023 ;

; Martedì 26 settembre 2023 ;

; Martedì 26 dicembre 2023 ;

; Martedì 27 febbraio 2024 ;

; Mercoledì 1 maggio 2024.

Soste Serie B 2023/2024

Saranno complessivamente 4 gli stop previsti al campionato:

Sabato/domenica 9/10 settembre 2023 ;

; Sabato/domenica 14/15 ottobre 2023 ;

; Sabato/domenica 18/19 novembre 2023 ;

; Sabato/domenica 23/24 marzo 2024;

Festività natalizie e pausa invernale

Resta confermato il ‘Boxing Day’, l’appuntamento in campo per Santo Stefano. Successivamente la Serie B si fermerà per la pausa invernale in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.

Quando finisce la Serie B 2023/2024?

L’ultimo turno di campionato è in programma venerdì 10 maggio 2024. Successivamente la post-season con playoff e playout.

SORTEGGIO SERIE B 2023/2024

Il sorteggio del calendario Serie B 2023/2024 è stato effettuato martedì 11 luglio nella suggestiva cornice di Villa Olmo, a Como a partire dalle 20.30, è ha dato forma alle 38 giornate del torneo cadetto. La ventesima squadra, ancora da definire, è stata inserita nel calendario con la lettera x.

Nel corso della cerimonia, il cantautore Edoardo Bennato ha cantato alcune delle sue canzoni, fra cui “È goal”, che accompagnerà la Serie BTK all’estero, dove sarà trasmessa in 52 Paesi.

Il sorteggio del calendario Serie B 2023/2024 è stato trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW TV.

DOVE VEDERE LA SERIE B 2023/2024

Sarà possibile vedere la Serie B 2023/2024 su quattro diverse emittenti tv e streaming: le gare del “Campionato degli italiani” andranno infatti in onda in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN, Helbiz Live e OneFootball. In questo caso saranno visibili su differenti device (dalle tv di ultima generazione a pc, notebook, tablet, smartphone, iPhone e iPad).

CALENDARIO SERIE B 2023/2024

Il calendario Serie B 2023/2024 è stato sorteggiato martedì 11 luglio. Queste le 38 giornate del torneo:

GIRONE DI ANDATA

1ª GIORNATA (19 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-PALERMO CITTADELLA-REGGIANA COSENZA-ASCOLI CREMONESE-CATANZARO PARMA-FERALPISALÒ PISA-LECCO SÜDTIROL-SPEZIA TERNANA-SAMPDORIA VENEZIA-COMO X-MODENA

2ª GIORNATA (26 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO CATANZARO-TERNANA COMO-REGGIANA CREMONESE-BARI FERALPISALÒ-SÜDTIROL LECCO-SPEZIA MODENA-ASCOLI PALERMO-X PARMA-CITTADELLA SAMPDORIA-PISA VENEZIA-COSENZA

3ª GIORNATA (29 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-FERALPISALÒ BARI-CITTADELLA CATANZARO-SPEZIA COMO-LECCO COSENZA-MODENA PISA-PARMA REGGIANA-PALERMO SAMPDORIA-VENEZIA SÜDTIROL-X TERNANA-CREMONESE

4ª GIORNATA (2 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO CITTADELLA-VENEZIA CREMONESE-SAMPDORIA LECCO-CATANZARO MODENA-PISA PALERMO-FERALPISALÒ PARMA-REGGIANA SPEZIA-COMO SÜDTIROL-ASCOLI TERNANA-BARI X – COSENZA

5ª GIORNATA (16 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-PALERMO CATANZARO-PARMA COMO-TERNANA COSENZA-SÜDTIROL FERALPISALÒ-MODENA LECCO-X PISA-BARI REGGIANA-CREMONESE SAMPDORIA-CITTADELLA VENEZIA-SPEZIA

6ª GIORNATA (23 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-CATANZARO CITTADELLA-COMO CREMONESE-ASCOLI FERALPISALÒ-PISA MODENA-LECCO PALERMO-COSENZA PARMA-SAMPDORIA SPEZIA-REGGIANA TERNANA-SÜDTIROL X-VENEZIA



7ª GIORNATA (26 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-TERNANA CATANZARO-CITTADELLA COMO-SAMPDORIA COSENZA-CREMONESE LECCO-FERALPISALÒ PARMA-BARI REGGIANA-PISA SPEZIA-X SÜDTIROL-MODENA VENEZIA-PALERMO

8ª GIORNATA (30 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-COMO CITTADELLA-LECCO CREMONESE-PARMA FERALPISALÒ-SPEZIA MODENA-VENEZIA PALERMO-SÜDTIROL PISA-COSENZA SAMPDORIA-CATANZARO TERNANA-REGGIANA X-ASCOLI

9ª GIORNATA (7 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-SAMPDORIA CITTADELLA-TERNANA COMO-CREMONESE COSENZA-LECCO MODENA-PALERMO REGGIANA-BARI SPEZIA-PISA SÜDTIROL-CATANZARO VENEZIA-PARMA X-FERALPISALÒ

10ª GIORNATA (21 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-MODENA CATANZARO-FERALPISALÒ CREMONESE-SÜDTIROL LECCO-ASCOLI PALERMO-SPEZIA PARMA-COMO PISA-CITTADELLA REGGIANA-VENEZIA SAMPDORIA-COSENZA TERNANA-X

11ª GIORNATA (28 ottobre 2023)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-PARMA CITTADELLA-CREMONESE COMO-CATANZARO FERALPISALÒ-REGGIANA MODENA-TERNANA PALERMO-LECCO SPEZIA-COSENZA SÜDTIROL-SAMPDORIA VENEZIA-PISA X – BARI

12ª GIORNATA (4 novembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-ASCOLI CATANZARO-MODENA CITTADELLA-X COSENZA-FERALPISALÒ CREMONESE-SPEZIA PARMA-SÜDTIROL PISA-COMO REGGIANA-LECCO SAMPDORIA-PALERMO TERNANA-VENEZIA

13ª GIORNATA (11 novembre 2023)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-COMO COSENZA-REGGIANA FERALPISALÒ-BARI LECCO-PARMA MODENA-SAMPDORIA PALERMO-CITTADELLA SPEZIA-TERNANA SÜDTIROL-PISA VENEZIA-CATANZARO X-CREMONESE

14ª GIORNATA (25 novembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-VENEZIA CATANZARO-COSENZA CITTADELLA-SÜDTIROL COMO-FERALPISALÒ CREMONESE-LECCO PARMA-MODENA PISA-X REGGIANA-ASCOLI SAMPDORIA-SPEZIA TERNANA-PALERMO

15ª GIORNATA (2 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO COSENZA-TERNANA FERALPISALÒ-CITTADELLA LECCO-BARI MODENA-REGGIANA PALERMO-CATANZARO PISA-CREMONESE SPEZIA-PARMA SÜDTIROL-COMO VENEZIA-ASCOLI X-SAMPDORIA

16ª GIORNATA (9 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-SPEZIA BARI-SÜDTIROL CATANZARO-PISA CITTADELLA-COSENZA COMO-MODENA CREMONESE-VENEZIA PARMA-PALERMO REGGIANA-X SAMPDORIA-LECCO TERNANA-FERALPISALÒ

17ª GIORNATA (16 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-CATANZARO COSENZA-PARMA FERALPISALÒ-CREMONESE LECCO-TERNANA MODENA-CITTADELLA PALERMO-PISA REGGIANA-SAMPDORIA SPEZIA-BARI VENEZIA-SÜDTIROL X-COMO

18ª GIORNATA (23 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-COSENZA CATANZARO-X CITTADELLA-SPEZIA COMO-PALERMO CREMONESE-MODENA PARMA-TERNANA PISA-ASCOLI SAMPDORIA-FERALPISALÒ SÜDTIROL-REGGIANA VENEZIA-LECCO

19ª GIORNATA (26 dicembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-CITTADELLA COSENZA-COMO FERALPISALÒ-VENEZIA LECCO-SÜDTIROL PALERMO-CREMONESE REGGIANA-CATANZARO SAMPDORIA-BARI SPEZIA-MODENA TERNANA-PISA X-PARMA

GIRONE DI RITORNO

20ª GIORNATA (13 gennaio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-TERNANA CATANZARO-LECCO CITTADELLA-PALERMO COMO-SPEZIA CREMONESE-COSENZA MODENA-X PARMA-ASCOLI PISA-REGGIANA SÜDTIROL-FERALPISALÒ VENEZIA-SAMPDORIA

21ª GIORNATA (20 gennaio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-BARI COSENZA-VENEZIA FERALPISALÒ-CATANZARO LECCO-PISA PALERMO-MODENA REGGIANA-COMO SAMPDORIA-PARMA SPEZIA-CREMONESE TERNANA-CITTADELLA X-SÜDTIROL

22ª GIORNATA (27 gennaio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-REGGIANA CATANZARO-PALERMO CITTADELLA-SAMPDORIA COMO-ASCOLI CREMONESE-X FERALPISALÒ-LECCO MODENA-PARMA PISA-SPEZIA SÜDTIROL-COSENZA VENEZIA-TERNANA

23ª GIORNATA (3 febbraio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-SÜDTIROL COSENZA-PISA LECCO-CREMONESE PALERMO-BARI PARMA-VENEZIA REGGIANA-FERALPISALÒ SAMPDORIA-MODENA SPEZIA-CATANZARO TERNANA-COMO X-CITTADELLA

24ª GIORNATA (10 febbraio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO BARI-LECCO CATANZARO-ASCOLI CITTADELLA-PARMA COMO-X CREMONESE-REGGIANA FERALPISALÒ-PALERMO MODENA-COSENZA PISA-SAMPDORIA SÜDTIROL-VENEZIA TERNANA-SPEZIA

25ª GIORNATA (17 febbraio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-CREMONESE BARI-FERALPISALÒ CATANZARO-SÜDTIROL LECCO-COSENZA PALERMO-COMO PARMA-PISA REGGIANA-TERNANA SAMPDORIA-X SPEZIA-CITTADELLA VENEZIA-MODENA

26ª GIORNATA (24 febbraio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO CITTADELLA-CATANZARO COMO-PARMA COSENZA-SAMPDORIA CREMONESE-PALERMO FERALPISALÒ-ASCOLI MODENA-SPEZIA PISA-VENEZIA SÜDTIROL-BARI TERNANA-LECCO X-REGGIANA

27ª GIORNATA (27 febbraio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-X CATANZARO-BARI LECCO-COMO PALERMO-TERNANA PARMA-COSENZA PISA-MODENA REGGIANA-SÜDTIROL SAMPDORIA-CREMONESE SPEZIA-FERALPISALÒ VENEZIA-CITTADELLA

28ª GIORNATA (2 marzo)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-REGGIANA BARI-SPEZIA CITTADELLA-PISA COMO-VENEZIA COSENZA-CATANZARO FERALPISALÒ-SAMPDORIA MODENA-CREMONESE SÜDTIROL-LECCO TERNANA-PARMA X-PALERMO

29ª GIORNATA (9 marzo)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO CATANZARO-REGGIANA COSENZA-CITTADELLA CREMONESE-COMO LECCO-PALERMO MODENA-FERALPISALÒ PARMA-X PISA-TERNANA SAMPDORIA-ASCOLI SPEZIA-SÜDTIROL VENEZIA-BARI

30ª GIORNATA (16 marzo)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-LECCO BARI-SAMPDORIA CITTADELLA-MODENA COMO-PISA FERALPISALÒ-PARMA PALERMO-VENEZIA REGGIANA-SPEZIA SÜDTIROL-CREMONESE TERNANA-COSENZA X-CATANZARO

31ª GIORNATA (1 aprile)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO COMO-SÜDTIROL COSENZA-X CREMONESE-FERALPISALÒ LECCO-CITTADELLA MODENA-BARI PARMA-CATANZARO PISA-PALERMO SAMPDORIA-TERNANA SPEZIA-ASCOLI VENEZIA-REGGIANA

32ª GIORNATA (6 aprile)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-VENEZIA BARI-CREMONESE CATANZARO-COMO FERALPISALÒ-COSENZA PALERMO-SAMPDORIA REGGIANA-CITTADELLA SPEZIA-LECCO SÜDTIROL-PARMA TERNANA-MODENA X-PISA

33ª GIORNATA (13 aprile)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO CITTADELLA-ASCOLI COMO-BARI COSENZA-PALERMO CREMONESE-TERNANA LECCO-REGGIANA MODENA-CATANZARO PARMA-SPEZIA PISA-FERALPISALÒ SAMPDORIA-SÜDTIROL VENEZIA-X

34ª GIORNATA (20 aprile)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-MODENA BARI-PISA CATANZARO-CREMONESE FERALPISALÒ-COMO LECCO-VENEZIA PALERMO-PARMA REGGIANA-COSENZA SPEZIA-SAMPDORIA SÜDTIROL-CITTADELLA X-TERNANA

35ª GIORNATA (27 aprile)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO CITTADELLA-FERALPISALÒ COSENZA-BARI MODENA-SÜDTIROL PALERMO-REGGIANA PARMA-LECCO PISA-CATANZARO SAMPDORIA-COMO TERNANA-ASCOLI VENEZIA-CREMONESE X-SPEZIA

36ª GIORNATA (1 maggio 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO ASCOLI-COSENZA BARI-PARMA CATANZARO-VENEZIA COMO-CITTADELLA CREMONESE-PISA FERALPISALÒ-X LECCO-SAMPDORIA REGGIANA-MODENA SPEZIA-PALERMO SÜDTIROL-TERNANA

37ª GIORNATA (4 maggio)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO CITTADELLA-BARI COSENZA-SPEZIA MODENA-COMO PALERMO-ASCOLI PARMA-CREMONESE PISA-SÜDTIROL SAMPDORIA-REGGIANA TERNANA-CATANZARO VENEZIA-FERALPISALÒ X-LECCO

38ª GIORNATA (10 maggio)