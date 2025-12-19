Fullkrug Milan, la fumata bianca in questa trattativa è sempre più vicina. Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Fullkrug Milan, i rossoneri restano fortemente interessati al giocatore e sono pronti a definire gli ultimi dettagli con il West Ham. Le ultime

Il tema Fullkrug Milan è ormai al centro del calciomercato rossonero, che entra nella sua fase più calda con un’accelerazione decisa per l’attaccante tedesco. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava soltanto una suggestione sta prendendo contorni sempre più concreti: l’intesa tra il Milan e Niclas Füllkrug è infatti totale, e l’operazione è ormai arrivata ai dettagli finali. A riportarlo è Daniele Longo, che conferma come il club rossonero abbia bruciato la concorrenza grazie a un lavoro rapido e mirato.

Il dossier Fullkrug Milan è stato portato avanti con grande determinazione dalla dirigenza, consapevole della necessità di rinforzare il reparto offensivo. Dopo l’operazione Santiago Gimenez, il Milan aveva bisogno di un’alternativa affidabile e fisica a Nkunku, soprattutto in vista di una seconda parte di stagione ricca di impegni. In questo senso, Füllkrug rappresenta il profilo ideale: esperienza internazionale, struttura fisica importante e capacità di giocare da riferimento centrale.

Per quanto riguarda l’accordo con il giocatore, l’operazione Fullkrug Milan è già definita. L’attaccante tedesco firmerà un contratto di sei mesi, con scadenza a giugno 2026, percependo uno stipendio di circa 1,5 milioni di euro. Si tratta della stessa cifra che avrebbe guadagnato al West Ham nella seconda parte della stagione, un dettaglio che ha facilitato il raggiungimento dell’intesa personale. Fondamentale, inoltre, è stata la volontà del calciatore, deciso a vestire la maglia rossonera e a rilanciarsi in Serie A.

Sul fronte dei rapporti con il West Ham, il capitolo Fullkrug Milan si basa su una formula di prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Gli Hammers, inizialmente, avevano chiesto circa 16 milioni per evitare una minusvalenza, ma nelle ultime ore il club inglese ha ammorbidito la propria posizione, aprendo di fatto al via libera definitivo. Un segnale chiaro di come la trattativa sia ormai in dirittura d’arrivo.

Definito anche il piano per l’inserimento in squadra. Le visite mediche di Fullkrug Milan sono già state programmate, così da permettere al giocatore di unirsi al gruppo subito dopo il rientro dalla Supercoppa. L’obiettivo dello staff tecnico è averlo a disposizione per la gara dell’8 gennaio contro il Genoa a San Siro. In quella sfida, Allegri potrà finalmente contare su un centravanti fisico e strutturato, capace di dare soluzioni diverse a un attacco che nelle ultime uscite ha spesso faticato.

Il progetto Fullkrug Milan, dunque, è pronto a diventare realtà, con l’obiettivo di dare subito un impatto concreto sul presente e aprire nuove prospettive per il futuro rossonero.