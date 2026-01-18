Fullkrug Milan, la prima non si scorda mai: gol contro il Lecce, è il battesimo del tedesco con i rossoneri. La ricostruzione

Fullkrug Milan, primo gol dell’attaccante tedesco contro il Lecce nel match di Serie A. Tutti i dettagli

Serviva una giocata da vero numero 9, un lampo nel grigiore di una partita bloccata tatticamente, ed è arrivata puntuale. Il Milan piega la resistenza di un Lecce ordinato e combattivo grazie alla firma d’autore del suo nuovo centravanti. A San Siro è 1-0, deciso dalla prima rete italiana di Niclas Füllkrug.

La svolta al minuto 76

Dopo oltre un’ora di gioco trascorsa a sbattere contro il muro eretto dalla difesa salentina, la luce si accende nell’ultimo quarto d’ora. L’azione decisiva nasce sulla corsia, dove Alexis Saelemaekers, lavora un pallone prezioso. Alzando la testa, Saelemaekers pennella un cross morbido e calibrato verso il cuore dell’area di rigore. È l’invito che San Siro aspettava: sul pallone si avventa Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco prende il tempo al marcatore diretto e lascia partire un’incornata perfetta. La palla si infila all’angolino basso di sinistra, imparabile per il portiere, facendo esplodere la gioia dei 70.000 spettatori.

La prima gioia del “Panzer”

Per Füllkrug si tratta di una liberazione. Arrivato per garantire peso e gol “sporchi” all’attacco rossonero, il tedesco ha timbrato il cartellino nel momento più delicato, dimostrando di essere l’uomo giusto per risolvere le partite chiuse. La sua esultanza rabbiosa sotto la curva racconta la voglia di incidere e di diventare un fattore determinante per la Serie A.