Furia Ancelotti: botta e risposta con Rizzoli sulla questione Var

Ancelotti non ci sta: duro attacco a Rizzoli sulla questione Var. Botta e risposta tra l’allenatore del Napoli e l’attuale designatore

Carlo Ancelotti ha detto la sua in merito al Var in occasione della riunione tra arbitri, allenatori e presidenti a Roma. Questo il pensiero del tecnico del Napoli: «Il problema è uno solo: chi arbitra le partite? Questo è quello che vogliamo sapere. Perché a volte l’impressione mia è che determinate partite le decide il Var. So per certo che Rocchi arbitra la partita, Orsato arbitra la partita, altri arbitri con meno esperienza invece sono condizionati. Io voglio accettare l’errore di Giacomelli, ma non accetto l’errore del Var. L’errore deve farlo l’arbitro sul campo».

Pronta la risposta del designatore Rizzoli: «Capisco il concetto, ma non capisco cosa vuol dire errore del Var. Non è semplice fare il Var. Le partite importanti le fanno quelli con più esperienza, ma non possiamo pensare che gli arbitri siano tutti uguali. Non lo possiamo pensare, come voi non potete pensare che tutti i vostri giocatori siano uguali. In Napoli Atalanta abbiamo sbagliato a non andare a vedere il Var».