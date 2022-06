Chiellini Los Angeles FC: tutto fatto, manca solo la firma per chiudere

Giorgio Chiellini, l’ormai ex difensore della Juve, ha trovato l’accordo con i Los Angeles Fc: manca soltanto la firma

Giorgio Chiellini lascerà la Juventus in estate e in questi giorni avrebbe trovato l’accordo con i Los Angeles FC.

Il suo agente Davide Lippi, a Londra per seguire la sfida tra Italia e Argentina, ha incontrato Kuntz per chiudere. Manca soltanto la firma del difensore per dare la successiva l’ufficialità. Lo scrive Gianluca Di Marzio.