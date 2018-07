C’è un nome caldo per il calciomercato in uscita del Genoa, si tratta dello spagnolo Asencio

Raul Josè Asencio Moraes, per tutti semplicemente Raul Asencio. Sono giorni, decisamente, vibranti e significativi per il suo futuro. Il 20enne è stato inserito nella lista dei 26 convocati di Davide Ballardini per il ritiro estivo austriaco di Neustift. L’attaccante avrà, dunque, la possibilità di mettersi in mostra davanti agli occhi del tecnico del Genoa e chissà guadagnarsi la conferma in prima squadra. Altrimenti il calciatore verrà girato nuovamente in prestito, come accaduto già nella scorsa stagione quando andò a giocare nell’Avellino.

Elemento importante della rosa dei Lupi campani, visto che nel campionato di Serie B che si è concluso poco tempo fa ha messo insieme 31 presenze e 7 gol più 1 assist, collezionando anche un’apparizione in Coppa Italia. Al momento, non ha ancora esordito in Serie A ma le prossime settimane, come dicevamo sopra, saranno decisive in tal senso. Ci sono gli occhi del Parma su Raul Asencio, quella gialloblu è società sempre attenta ai giovani talenti di proprietà delle squadre di massima serie, basti pensare alla sinergia stretta con il Napoli che ha portato in dote calciatori come Ciciretti o Dezi. In alternativa, sullo sfondo, restano il Livorno e lo stesso Avellino.