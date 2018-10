Marotta&Conte verso Manchester: Juventus United

Juventus: Beppe Marotta accreditato come prossimo d. s. del Manchester United, il quasi ex d. g. bianconero potrebbe ritrovare in panchina da quelle parti Antonio Conte

Un Manchester Juventus o – se preferite – una Juventus United. La prossima destinazione di Beppe Marotta potrebbe essere inglese: proprio il Manchester United, nelle ultime ore, si sarebbe interessato alla situazione dell’amministratore delegato uscente in casa juventina. Allo United Marotta potrebbe incontrare una vecchia conoscenza: Antonio Conte, secondo moltissimi al momento uno dei tecnici più accreditati per prendere il posto di José Mourinho. Si andrebbe così a ricomporre un tandem che – dopo anni di digiuno e sofferenza – aveva riportato in bianconero la bellezza di tre Scudetti consecutivi, prima dell’improvviso divorzio nel 2014.

Marotta, secondo quanto riportato dagli organi di stampa stamane, sarebbe in pole position per prendere la carica di direttore sportivo del Manchester United, ruolo attualmente ricoperto ad interim di fatto dall’amministratore delegato Ed Woodward, che dovrebbe però tornare presto ad occuparsi soltanto dei conti dei Red Devils. Ad anticipare l’arrivo dell’attuale direttore generale della Juventus, pianificato per la prossima stagione, potrebbe esserci proprio Conte: l’ex tecnico del Chelsea, attualmente ancora sotto contratto con i Blues dopo l’esonero estivo, potrebbe rilevare Mourinho alla guida dello United già nelle prossime settimane. Decisiva, ironia della sorte, per l’allenatore portoghese potrebbe essere la doppia sfida di Champions League proprio contro la Juventus.