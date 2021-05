Futuro Pirlo, Agnelli fissa la scadenza per decidere: le ultime

Pirlo, quale destino? Tra Coppa e Champions: Agnelli si è posto una scadenza. Le ultimissime sul tecnico della Juve

La posizione della Juventus non è cambiata, da febbraio in poi: Pirlo, per il club, rimane. Rimane a prescindere dai risultati. La Coppa Italia rinforza non poco la posizione di chi vorrebbe continuare a dargli fiducia. La qualificazione alla Champions pesa tanto, ma non tantissimo.

Non è l’unica variabile, però. Pirlo potrebbe salutare anche in caso di quarto posto, o viceversa restare in caso di Europa League. Certo, la Champions lo aiuterebbe molto. Prima di lunedì comunque Andrea Agnelli non si metterà sulle tracce di un nuovo allenatore, ed entro poco più di una settimana prenderà una decisione definitiva. Lo scrive Tuttosport.