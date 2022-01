ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabbia: «Via dal Milan a gennaio? Vi spiego le mie parole». Le dichiarazioni del difensore rossonero

Gabbia a DAZN prima di Milan-Spezia.

MANCANZA TONALI – «La mancanza di Sandro è importante per noi, ma abbiamo giocatori altrettanto validi. Ho piena fiducia nei miei compagni».

MERCATO – «Non l’ho detto per quello. Sono cose esterne, devo meritarmi di giocare ogni partita. L’ho detto solo per quello. Il mercato non c’entra nulla».