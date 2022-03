Juventus, Gabriel Jesus fuori portata: richieste proibitive del City per l’attaccante brasiliano

Come riferito dai media inglesi, il Manchester City sarebbe disponibile a cedere in estate Gabriel Jesus, ma per non meno di 65 milioni di euro.

Una cifra altissima per la Juve, che difficilmente avrà intenzione di accontentare questa richiesta. Cherubini sarebbe infatti più propenso a spingersi fino ai 30 milioni di euro per il giocatore.