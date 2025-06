Galatasaray, ufficiale Sané! Le prime dichiarazioni del tedesco ex Bayern: «Club più grande della Turchia. La 10? Mertens…»

Sarà ancora fino al 30 giugno un giocatore del Bayern Monaco, ma dalla prossima stagione, Leroy Sané diventerà ufficialmente un giocatore del Galatasaray.

Un’avventura che parte con la firma a zero arrivata nelle scorse ore dopo qualcuna di attesa, con l’esterno offensivo tedesco che ha subito posato con la nuova maglia numero 10, dopo aver visionato anche la sua stanza all’interno del centro sportivo del club.

Per Sané un contratto fino al 2029 in cui percepirà 9 milioni di euro, con 3 milioni di bonus.

Tra i vari riti, anche la classica intervista di presentazione con le prime parole del giocatorre sul profilo YouTube di Galatasaray TV: «Essere qui e firmare è un grande onore per me. Ringrazio il club per avermi dato questa opportunità. Sono arrivato nel più grande club della Turchia, non vedo l’ora di dare tutto per questa squadra e di ottenere successi. Sono impaziente di incontrare i tifosi».

Sané ha poi commentato anche la scelta del numero, il 10, vestito da Mertens fino a questa stagione, er tre anni da beniamino della piazza del Cimbom, dopo aver segnato 25 gol e disegnato 44 assist in 136 presenze.

DICHIARAZIONI – «Dries Mertens è stato un grandissimo giocatore, ha lasciato un segno importante. Io vorrei raggiungere quegli stessi traguardi con il suo numero. Voglio che questo numero porti fortuna anche a me e al Galatasaray».

Unico è, infine, il tifo turco, che lo ha accolto a braccia aperte e per il quale il giocatore ha dichiarato: «Conoscevo già l’atmosfera grazie ai video visti sui social, ma viverla di persona è stata un’emozione completamente diversa. Ringrazio di cuore i tifosi. È stata un’esperienza incredibile. Il mio desiderio più grande è scendere subito in campo e ottenere successi con il supporto dei tifosi. Ho parlato con Kerem, era felicissimo che venissi qui. Mi ha detto che sarei arrivato in un club fantastico, con persone meravigliose, tifosi incredibili e in un paese stupendo. Mi ha detto quanto fosse felice e quanto sarei stato felice anch’io. Non vedo l’ora di incontrarlo di persona».