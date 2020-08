Garcia: «Sovvertiti i pronostici. E non è finita…» – VIDEO

Il tecnico del Lione, Rudi Garcia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Champions League contro la Juventus

«Abbiamo fatto l’exploit contro la Juve e faremo di tutto per fare l’exploit contro il Manchester City. Ci sono superiori ma anche la Juve ci era superiore e questo non ci ha impedito di qualificarci. Non ci dobbiamo porre limiti».