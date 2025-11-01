Gasperini, spunta un ospite inatteso in conferenza! Un gatto interrompe il tecnico giallorosso - VIDEO - Calcio News 24

Gasperini e la Roma: conferenza interrotta da un gatto a Trigoria, il siparietto diventa virale

Un gatto ha appena fatto invasione nella sala stampa di Trigoria durante la conferenza di Gasperini ✈️ pic.twitter.com/G5J7rhlrbx — 🐺 (@asrsupporter) November 1, 2025

Singolare episodio questa mattina a Trigoria, durante la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Mentre il tecnico stava rispondendo alle domande dei giornalisti in vista del prossimo impegno di campionato, un ospite inatteso ha fatto irruzione nella sala stampa: un gatto. L’episodio, inaspettato e divertente, ha subito catturato l’attenzione dei presenti e, nel giro di pochi minuti, è diventato virale sui social.

Il felino, apparentemente di casa nel centro sportivo della Roma, è entrato con passo deciso nella stanza proprio mentre Gasperini stava commentando le condizioni della squadra. Il tecnico, visibilmente sorpreso ma divertito, ha interrotto la sua risposta per osservare l’improvvisa incursione. «Evidentemente anche lui vuole dire la sua sulla partita», ha scherzato l’allenatore, scatenando le risate dei giornalisti presenti.

Il curioso episodio ha offerto un momento di leggerezza in una vigilia altrimenti intensa per la Roma, attesa da un match delicato in campionato. Gasperini, sempre concentrato e metodico, ha poi ripreso la conferenza con il suo consueto rigore tattico, ma non senza un ultimo sorriso rivolto al “nuovo tifoso” giallorosso.

Fonti interne al club hanno confermato che non è la prima volta che il gatto in questione compare a Trigoria: sarebbe una presenza abituale nei dintorni del centro sportivo, tanto da essere ormai considerato una sorta di mascotte non ufficiale della Roma. Dopo l’interruzione, il felino è stato accompagnato all’esterno senza problemi, mentre la conferenza è proseguita regolarmente.

L’episodio ha comunque suscitato simpatia tra i tifosi, che sui social hanno ironizzato sulla scena, ribattezzando l’animale “il nuovo assistente di Gasperini”. Molti hanno anche sottolineato la tranquillità del tecnico, capace di gestire la situazione con il suo solito aplomb, trasformando un momento potenzialmente imbarazzante in un siparietto divertente.

Tra un sorriso e l’altro, Gasperini ha poi riportato l’attenzione sul campo, ribadendo la necessità per la sua Roma di restare concentrata: «Servirà determinazione e continuità. Le distrazioni, anche quelle simpatiche, non devono farci perdere di vista i nostri obiettivi».

Un piccolo imprevisto, dunque, che ha regalato un momento di leggerezza a Trigoria e ha mostrato un lato più umano e sorridente del tecnico giallorosso.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A