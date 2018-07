Gasperini fa il punto: «Gomez super, Pasalic? Spero arrivi presto»

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta allenando in vista del primo impegno ufficiale contro il Sarajevo fissato per giovedì

Non c’era modo migliore per iniziare per l’Atalanta che ha vinto le tre amichevoli estive finora disputate. L’ultima contro l’Hertha Berlino, un match dal sapore europeo che precede il debutto nei preliminari di Europa League, fissato giovedì contro il Sarajevo a Reggio Emilia. Un confronto su cui è già concentrato Gasperini, deciso a non sottovalutare assolutamente la sfida contro i bosniaci: «Il Trofeo Bortolotti ci è servito come rodaggio in vista di questa partita, per questo motivo la formazione è stata molto simile a quella che utilizzerò il prossimo 26 luglio».

Gasperini poi si concentra sul mercato argomento caldissimo di queste ultime settimane: «Gomez? Una sola campana sostiene che debba andare alla Lazio, stesso discorso per Hateboer al Valencia. Il Papu non l’ho mai visto così determinato, e non è che anche Hans scherzi. Pasalic? Spero che la trattativa si concretizzi il prima possibile. Certo, il Chelsea poteva fare una tournée più vicina dell’Australia».