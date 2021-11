Gasperini: «Avremmo firmato per arrivare all’ultima giornata in queste condizioni»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Young Boys: le sue dichiarazioni

TANTE EMOZIONI – «Siamo stati in vantaggio per due volte, abbiamo preso due gol a caso. Sembrava una partita quasi chiusa, nella ripresa abbiamo fatto meglio mentre nel primo siamo calati in fiducia e attenzione. Le partite cambiano in poco, soprattutto con questa cornice di pubblico».

CAMPO SINTETICO – «È una superficie diversa, che può lasciare fatiche diverse. Giochiamo sabato abbiamo un giorno di più. A noi non piace questo campo, non migliorano le prestazioni dei giocatori. Puoi metterci Messi e non risalta, toglie qualità alle giocate. Le partite vanno giocate sull’erba».

OBBLIGO DI VINCERE CONTRO IL VILLAREAL – «Avrei preferito avere due risultati, avremo quell’obiettivo lì di passare il turno. Il Villarreal è una grandissima squadra, avremmo firmato per arrivare all’ultima giornata in queste condizioni».

RITROVATA LA VIA DEL GOL – «Sì, ma dobbiamo recuperare un po’ di attenzione in fase difensiva perché siamo stati troppo disattenti anche su palloni non pericolosi come gli angoli o le rimesse laterali. Possiamo fare qualcosa in più».

ZAPPACOSTA – «Si è girata male sta caviglia, vedremo domani. Per la Juve è difficile, impossibile fare una previsione adesso ma non è facile».